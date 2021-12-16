Манчини оценил результаты жеребьёвки Лиги наций для сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини оценил жеребьёвку Лиги наций для своей команды.

Итальянцам достались в соперники сборные Англии, Венгрии и Германии.

«Это хорошая группа и интересная группа. Встреча с сильным соперником – часть футбольного зрелища. Мы уже играли с Англией в финале чемпионата Европы. Это будут две напряжённые игры.

Поединки Италии с Германией — классика мирового футбола. Я впервые буду играть с ними в качестве главного тренера», — цитирует Манчини Footbal Italia.

Напомним, первый розыгрыш Лиги наций выиграла сборная Португалии.