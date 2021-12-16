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Лига наций УЕФА

Карпин: В Лиге наций будут интересные поединки

16 Декабря 2021 • 22:24 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу итогов жеребьевки Лиги наций.

Россияне сыграют в одной группе с Албанией, Израилем и Исландией.

По словам Карпина, это очень интересная жеребьевка, поскольку все команды демонстрируют разный стиль.

«Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные поединки, группа примерно ровная.

Какие цели? С одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Матчи группового раунда пройдут в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России по футболу
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