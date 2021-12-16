Губерниев прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно результатов жеребьевки группового раунда Лиги наций-2022/23.

Своих соперником узнала и сборная России. Россияне встретятся с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

По словам Губерниева, сейчас абсолютно не важно, кто попался сборной России. Дмитрий считает, что нужно в первую очередь думать о стыковом матче с Польшей за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

«У сборной России не должно возникнуть никаких проблем ни с одной командой. А какой смысл сейчас рассуждать про Албанию? Если бояться такого соперника, то нужно закрыть футбольные школы и открыть биатлонные», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матчи группового этапа пройдут в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.