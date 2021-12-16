Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку Лиги наций, согласно которой сборная России сыграет в одной группе с командами Албании, Израиля и Исландии.

- Сборная России должна занимать в такой группе первое место и выходить в элитный дивизион Лиги наций, но я ни в коем случае не умаляю достоинств доставшихся соперников. Как говорится, слабых команд сейчас нет, все умеют играть в футбол. Матчи со сборной Израиля для нас всегда непростые. Они имеют принципиальный подтекст из-за того, что в Израиле много русскоязычного населения. Сборная Исландии в целом прогрессирует в последние годы. Её представители приезжали в том числе в чемпионат России, где проявляли себя неплохо. И Албанию тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я считаю Лиги наций достаточно важным турниром. Она даёт определённые преференции в плане попадания на чемпионаты мира и Европы. Кроме того, Лига наций заменила большое количество товарищеских матчей официальными играми, что мотивирует футболистов и привлекает интерес зрителей.