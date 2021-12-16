Булыкин: Сборная России должна занимать первое место в группе Лиги наций

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на результаты жеребьевки Лиги наций. По его мнению, россияне должны занимать первое место в группе.

Российская команда сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

«Считаю, что Россия должна занимать первое место, хотя там есть и Исландия. По уровню игроков мы сильнее. Поэтому мы должны быть первыми.

Кто самый сильный соперник? Сборная Исландии. Они сильны не только футбольным мастерством, но и духом», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Лига наций начнётся в начале июня 2022 года.