Смородская: У России очень хорошие шансы попасть в дивизион А

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу результатов жеребьевки группового этапа Лиги наций для сборной России.

Российская команда встретится с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

По мнению Смородской, у россиян хорошие шансы попасть в лигу А.

«Должны занимать первое место в группе. Верю в лучшее. Рассчитываю, что сможет выйти с первого места. Россия по классу игроков выше, чем эти сборные», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Матчи группового раунда пройдут в июне (четыре тура) и в сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп отправятся в дивизион А Лиги наций.