Кто станет соперником сборной России в Лиге наций

В четверг состоится жеребьёвка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Новый турнир пройдёт практически по тем же правилам и в том же формате. Пока только нет ясности, получат ли лучшие команды Лиги наций право сыграть на чемпионате Европы или преференции в отборе на турнир, так как пока не утвержден регламент квалификации Евро-2024.

Сборная России сыграет в Лиге В и при жеребьёвке окажется во второй корзине. Полный состав участников второй лиги представлен ниже.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия и Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания и Армения.

Матчи пройдут в июне и сентябре 2022 года.

Текстовая трансляция жеребьёвки состоится в четверг и начнется в 20:00 мск.