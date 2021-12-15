Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Кто станет соперником сборной России в Лиге наций

15 Декабря 2021 • 14:18 Комментировать (3)

В четверг состоится жеребьёвка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Новый турнир пройдёт практически по тем же правилам и в том же формате. Пока только нет ясности, получат ли лучшие команды Лиги наций право сыграть на чемпионате Европы или преференции в отборе на турнир, так как пока не утвержден регламент квалификации Евро-2024.

Сборная России сыграет в Лиге В и при жеребьёвке окажется во второй корзине. Полный состав участников второй лиги представлен ниже.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия и Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания и Армения.

Матчи пройдут в июне и сентябре 2022 года.

Текстовая трансляция жеребьёвки состоится в четверг и начнется в 20:00 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
lazarevs08
15 Декабря 2021 в 14:58
А кому интересны бестолковые товарняки с десятью заменами. ЛН те же товарняки, только бегают пошустрее и хоть какой то стимул.
ILLNAT
15 Декабря 2021 в 14:22
Кому интересен этот турнир?
Андрей Трунов
15 Декабря 2021 в 15:28
Будет шанс отобраться дополнительно на Евро. Это же топ!
На Евро-Футболе:
Новости
24 Октября
16:23 · Лига наций УЕФА
Россия попала во вторую корзину жеребьёвки Лиги наций
16 Октября
09:58 · Лига наций УЕФА
Клопп назвал Лигу наций бессмысленным турниром 2
14 Октября
18:12 · Лига наций УЕФА
​Торрес играл в финале Лиги наций с переломом
13 Октября
14:37 · Лига наций УЕФА
Бензема стал автором лучшего гола Лиги наций видео
11 Октября
21:49 · Лига наций УЕФА
Дешам доволен игрой Бензема: «Он невероятно эффективен»
18:51 · Лига наций УЕФА
Вертонген - о голе Мбаппе: «Худшее правило футбола, исправьте» 2
14:19 · Лига наций УЕФА
Хусаинов уверен: гол Мбаппе забит не по правилам 1
13:31 · Лига наций УЕФА
Испанский судья объяснил, почему был засчитан гол Мбаппе
11:34 · Лига наций УЕФА
Куртуа: «Матч за третье место в Лиге наций провели ради того, чтобы УЕФА заработал» 1
10:06 · Лига наций УЕФА
Погба: «Франция обязана играть лучше, но главное - счёт на табло»
09:41 · Лига наций УЕФА
Лапорт - о голе Мбаппе: «Каждый судья интерпретирует правила офсайда по-своему»
09:09 · Лига наций УЕФА
Оярсабаль: «У Мбаппе был офсайд, это понимает любой человек, разбирающийся в футболе»
09:02 · Лига наций УЕФА
Аспиликуэта высказался о спорном голе Мбаппе
09:02 · Лига наций УЕФА
Как сборная Франции вырвала победу в финале Лиги наций - видео видео
08:43 · Лига наций УЕФА
Энрике - о голе Мбаппе: «Мне показалось, что там явный офсайд»
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: