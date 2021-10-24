Россия попала во вторую корзину жеребьёвки Лиги наций

Сборная России не сможет сыграть в одной группе с Финляндией, Норвегией, Шотландией и Украиной.

Обнародован состав корзин Дивизиона В Лиги Наций.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, РОССИЯ

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Согласно регламенту, команды из одной корзины не смогут сыграть друг с другом. Традиционно команды России и Украины разведены.

Отметим, что победители групп повысятся в классе и смогут сыграть в Дивизионе А.

Церемония жеребьёвки Лиги наций УЕФА состоится 16 декабря.