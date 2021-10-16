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Лига наций УЕФА

Клопп назвал Лигу наций бессмысленным турниром

16 Октября 2021 • 09:58 Комментировать (2)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое недовольство последними реформами УЕФА, ссылаясь на проблемы, появившееся в связи с проведением Лиги наций.

Немецкий специалист отметил, что пытаясь убрать из календаря ненужные сборным товарищеские поединки, чиновники еще сильнее загрузили график новым соревнованием. «Это ненормально, так поступать нельзя. Жадность организаций отображается на состоянии игроков. Этот турнир не имеет никакого смысла», - поделился Клопп в эфире Sky Sports.

К тому же, наставник обратил свое внимание на то, что никто сейчас не хочет прислушиваться к клубам, которые выступают против различных масштабных изменений.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Лига Наций
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Комментарии (2)
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Don sangre
16 Октября 2021 в 10:15
Кубыть. твою в облепиховую вернак говорит немчин энтот.... лига энта бред бредучий
.. Али лига, али ЧМ..... Не лучшась идейки Арсенки о двух летах....
Misha_diablo_football
16 Октября 2021 в 10:04
со временем появиться и смысл тогда посмотрим как все побегут в этом турнире...
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