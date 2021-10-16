Клопп назвал Лигу наций бессмысленным турниром

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое недовольство последними реформами УЕФА, ссылаясь на проблемы, появившееся в связи с проведением Лиги наций.

Немецкий специалист отметил, что пытаясь убрать из календаря ненужные сборным товарищеские поединки, чиновники еще сильнее загрузили график новым соревнованием. «Это ненормально, так поступать нельзя. Жадность организаций отображается на состоянии игроков. Этот турнир не имеет никакого смысла», - поделился Клопп в эфире Sky Sports.

К тому же, наставник обратил свое внимание на то, что никто сейчас не хочет прислушиваться к клубам, которые выступают против различных масштабных изменений.