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Лига наций УЕФА

​Торрес играл в финале Лиги наций с переломом

14 Октября 2021 • 18:12 Комментировать

В четверг появилась информация о том, что Ферран Торрес угодил в лазарет «Манчестер Сити» приблизительно на полтора месяца. Отмечалось, что Торрес сыграл в финале Лиги наций за сборную Испании, несмотря на полученную в полуфинале турнира травму.

Портал Goal.com дополняет информацию тем, что Торрес ещё в полуфинале получил перелом в стопе. Вероятно, представители медицинского штаба сборной Испании не смогли объективно оценить степень серьёзности травмы игрока.

Напомним, что в финальном матче Лиги наций сборная Испании проиграла Франции с результатом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Испании Ферран Торрес
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