​Торрес играл в финале Лиги наций с переломом

В четверг появилась информация о том, что Ферран Торрес угодил в лазарет «Манчестер Сити» приблизительно на полтора месяца. Отмечалось, что Торрес сыграл в финале Лиги наций за сборную Испании, несмотря на полученную в полуфинале турнира травму.

Портал Goal.com дополняет информацию тем, что Торрес ещё в полуфинале получил перелом в стопе. Вероятно, представители медицинского штаба сборной Испании не смогли объективно оценить степень серьёзности травмы игрока.

Напомним, что в финальном матче Лиги наций сборная Испании проиграла Франции с результатом 1:2.