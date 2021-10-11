Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил финал Лиги наций между Испанией и Францией (1:2).

- Первый тайм был разогревом, соперники не хотели рисковать. А во втором игра пошла живей и интересней после быстрого обмена голами. Матч перестал походить на товарищеский, как на него не походили и полуфиналы. В целом можно сказать, что в финале четырёх мы увидели высокую скорость и интенсивность, хотя можно было подумать, что за Лигу наций команды не станут особо биться.

Франция как Россия в матче против Словакии: меньше владела мячом и победила. Что касается голов, то Оярсабаль забил в бильярдном стиле, Бензема великолепно закрутил мяч в девятку, а решающий гол французов с открыванием Мбаппе за спины защитников под проникающую передачу Тео Эрнандес был исполнен скорее в традиционном испанском стиле.