Луис Энрике: «Гави – будущее и настоящее испанской сборной»

Вчера Луис Энрике неожиданно включил в стартовый состав сборной Испании на матч с Италией в полуфинале Лиги Наций 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Правда, эксперимент наставника удался, а его команда добыла победу.

На послематчевой пресс-конференции Энрике объяснил, почему решил бросить в бой юного игрока. «Гави? Он играет так уверенно, будто находится на площадке возле своего подъезда. Это будущее и настоящее испанской сборной», - цитирует специалиста ESPN.

Уточним, что Гави стал самым молодым футболистом в истории, когда либо выступавшего в футболке «фурии рохи».