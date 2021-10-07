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Лига наций УЕФА

Дешам: «Нас ждёт красивая игра»

07 Октября 2021 • 09:24 Комментировать

Наставник французской сборной Дидье Дешам поделился мнением относительно грядущего соперничества с командой Бельгии в полуфинале Лиги наций.

Матч ½ финала турнира состоится в Турине, где прошла львиная доля карьеры Дешама, ранее выступавшего за «Ювентус».

«Турин – мой второй дом. Здесь я провёл половину своей карьеры игрока. За время пребывания в этом городе я успел оставить свой след, хоть стадион уже другой.

Мы с бельгийцами всегда соперничали, поскольку они наши соседи. С уважением отношусь к Роберто Мартинесу и его подопечным. Нас ждёт красивая игра между двумя отличными командами», - передаёт слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первым финалистом Лиги наций стала сборная Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Бельгии Дидье Дешам Лига Наций
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07.10  21:45 Бельгия ... Франция 3.05 3.35 2.42
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