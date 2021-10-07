Дешам: «Нас ждёт красивая игра»

Наставник французской сборной Дидье Дешам поделился мнением относительно грядущего соперничества с командой Бельгии в полуфинале Лиги наций.

Матч ½ финала турнира состоится в Турине, где прошла львиная доля карьеры Дешама, ранее выступавшего за «Ювентус».

«Турин – мой второй дом. Здесь я провёл половину своей карьеры игрока. За время пребывания в этом городе я успел оставить свой след, хоть стадион уже другой.

Мы с бельгийцами всегда соперничали, поскольку они наши соседи. С уважением отношусь к Роберто Мартинесу и его подопечным. Нас ждёт красивая игра между двумя отличными командами», - передаёт слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первым финалистом Лиги наций стала сборная Испании.