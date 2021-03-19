​CAS оставил в силе техническое поражение сборной Украины

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19 Марта 2021, 14:01,
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Сборная Украины всё же вылетает в дивизион В Лиги наций. Команда Андрея Шевченко в ноябре не сыграла против Швейцарии на выезде, поскольку местные власти закрыли «жёлто-синих» на карантин из-за выявления ряда зараженных коронавирусом. УЕФА засчитал украинской сборной поражение 0:3, в результате которого команда понижается в классе в рамках турнира, но Украинская ассоциация футбола подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
CAS оставил в силе поражение украинской сборной со счётом 0:3, посчитав, что УЕФА принял верное решение.
В релизе для СМИ суд отмечает, что украинская сторона в этой ситуации пострадала в результате пандемии, поэтому никаких издержек УЕФА или футбольным властям Швейцарии она выплачивать не должна.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Швейцарии