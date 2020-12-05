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Матыцин: «Разгром от Сербии не играет на повышение имиджа российского футбола в мире»

05 Декабря 2020, 13:08,

twitter.com

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о разгромном поражении сборной России от команды Сербии в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

«Все сообщество болельщиков было в шоке. Это не играет на повышение имиджа российского футбола в мире. Это привело и к понижению рейтинга... Много негативных эффектов», - заявил министр в эфире «Матч! Страна».

Напомним, что сборная России уступила команде Сербии на выезде со счетом 0:5. В своей группе подопечные Станислава Черчесова заняли вторую строчку и не смогли квалифицироваться в элитный дивизион соревнований.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Олег Матыцин
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