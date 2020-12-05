Матыцин: «Разгром от Сербии не играет на повышение имиджа российского футбола в мире»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о разгромном поражении сборной России от команды Сербии в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

«Все сообщество болельщиков было в шоке. Это не играет на повышение имиджа российского футбола в мире. Это привело и к понижению рейтинга... Много негативных эффектов», - заявил министр в эфире «Матч! Страна».

Напомним, что сборная России уступила команде Сербии на выезде со счетом 0:5. В своей группе подопечные Станислава Черчесова заняли вторую строчку и не смогли квалифицироваться в элитный дивизион соревнований.