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Манчини прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Лиги наций

03 Декабря 2020, 22:41,

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Лиги наций. Итальянцы встретятся со сборной Испании.

«Это будут замечательные полуфиналы с участием четырёх лучших команд Европы.

Испания похожа на нас в том, что поменяла большое количество игроков, сохранив некоторых лидеров. Их команда, возможно, стала играть более вертикально, но всё же упор делается на технику.

Я считаю, что это будет очень интересный матч. В их составе играет один из лучших защитников в мире – Рамос. У него хорошая техника, он очень харизматичен.

Соперники сейчас по-другому воспринимают Италию. Люди видят, что мы изменились и перестали играть на контратаках», - цитирует Манчини Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберто Манчини
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