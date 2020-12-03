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03 Декабря 2020, 22:41,
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Лиги наций. Итальянцы встретятся со сборной Испании.
«Это будут замечательные полуфиналы с участием четырёх лучших команд Европы.
Испания похожа на нас в том, что поменяла большое количество игроков, сохранив некоторых лидеров. Их команда, возможно, стала играть более вертикально, но всё же упор делается на технику.
Я считаю, что это будет очень интересный матч. В их составе играет один из лучших защитников в мире – Рамос. У него хорошая техника, он очень харизматичен.
Соперники сейчас по-другому воспринимают Италию. Люди видят, что мы изменились и перестали играть на контратаках», - цитирует Манчини Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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