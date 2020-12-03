Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Лиги наций. Итальянцы встретятся со сборной Испании.

«Это будут замечательные полуфиналы с участием четырёх лучших команд Европы.

Испания похожа на нас в том, что поменяла большое количество игроков, сохранив некоторых лидеров. Их команда, возможно, стала играть более вертикально, но всё же упор делается на технику.

Я считаю, что это будет очень интересный матч. В их составе играет один из лучших защитников в мире – Рамос. У него хорошая техника, он очень харизматичен.

Соперники сейчас по-другому воспринимают Италию. Люди видят, что мы изменились и перестали играть на контратаках», - цитирует Манчини Football Italia.