Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

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03 Декабря 2020, 21:21,
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Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги наций.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Италия 6 октября 2021 года примет на своём поле сборную Испании, а матч между сборными Бельгии и Франции пройдёт 7 октября в Турине.
Матч за третье место и финал пройдут в Италии 10 октября.
Напомним, что сборная России выступает в Лиге B, наша национальная команда заняла лишь второе место в группе, потерпев два поражения подряд в концовке турнира, и не смогла выйти в лигу рангом выше.
Первое место в группе заняла сборная Венгрии и заработала себе повышение в классе на следующий розыгрыш. Помимо Венгрии, в группе со сборной России были сборные Турции и Сербии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лига Наций
Италия-Испания играют в Италии, а Бельгия-Франция в Турине )))
Матчи финальной стадии Лиги наций примут два самых известных стадиона Италии - "Джузеппе Меацца" в Милане и "Ювентус Стэдиум" в Турине.
Нашел за 30 секунд, видимо Руслан Цимбалюк не смог)))
12 лет не было противостояния Италии и Франции( я не считаю товарищеские матчи), скучаю))) Хочу такой финал!)))