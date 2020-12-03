Лига наций УЕФА 2020-2021
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Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

03 Декабря 2020, 21:21,

Евро-Футбол.Ру

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги наций.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Италия 6 октября 2021 года примет на своём поле сборную Испании, а матч между сборными Бельгии и Франции пройдёт 7 октября в Турине.

Матч за третье место и финал пройдут в Италии 10 октября.

Напомним, что сборная России выступает в Лиге B, наша национальная команда заняла лишь второе место в группе, потерпев два поражения подряд в концовке турнира, и не смогла выйти в лигу рангом выше.

Первое место в группе заняла сборная Венгрии и заработала себе повышение в классе на следующий розыгрыш. Помимо Венгрии, в группе со сборной России были сборные Турции и Сербии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лига Наций
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Комментарии (3)
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1
HG2017
03 Декабря 2020, 21:45

Италия-Испания играют в Италии, а Бельгия-Франция в Турине )))

0
KPOT
03 Декабря 2020, 21:57

Матчи финальной стадии Лиги наций примут два самых известных стадиона Италии - "Джузеппе Меацца" в Милане и "Ювентус Стэдиум" в Турине.
Нашел за 30 секунд, видимо Руслан Цимбалюк не смог)))

0
KPOT
03 Декабря 2020, 21:31

12 лет не было противостояния Италии и Франции( я не считаю товарищеские матчи), скучаю))) Хочу такой финал!)))

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