Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги наций.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Италия 6 октября 2021 года примет на своём поле сборную Испании, а матч между сборными Бельгии и Франции пройдёт 7 октября в Турине.

Матч за третье место и финал пройдут в Италии 10 октября.

Напомним, что сборная России выступает в Лиге B, наша национальная команда заняла лишь второе место в группе, потерпев два поражения подряд в концовке турнира, и не смогла выйти в лигу рангом выше.

Первое место в группе заняла сборная Венгрии и заработала себе повышение в классе на следующий розыгрыш. Помимо Венгрии, в группе со сборной России были сборные Турции и Сербии.