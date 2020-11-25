Сборной Украины засчитали поражение за матч со Швейцарией, украинцы обратятся в CAS

УЕФА не принял аргументы украинской делегации по поводу несостоявшегося матча Лиги наций в Швейцарии. Сборной Украины было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Напомним, местный орган здравоохранения Люцерна после заражения нескольких украинских футболистов коронавирусом отправил команду на карантин, из-за чего игра не состоялась.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий заявил, что после получения мотивировочной части решения апелляционного комитета УЕФА украинцы обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

При поражении 0:3 украинцы пропускают вперёд себя сборную Швейцарии и вылетают в дивизион В.