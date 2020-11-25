Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сборной Украины засчитали поражение за матч со Швейцарией, украинцы обратятся в CAS

25 Ноября 2020, 19:20,


УЕФА не принял аргументы украинской делегации по поводу несостоявшегося матча Лиги наций в Швейцарии. Сборной Украины было засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Напомним, местный орган здравоохранения Люцерна после заражения нескольких украинских футболистов коронавирусом отправил команду на карантин, из-за чего игра не состоялась.

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий заявил, что после получения мотивировочной части решения апелляционного комитета УЕФА украинцы обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.

При поражении 0:3 украинцы пропускают вперёд себя сборную Швейцарии и вылетают в дивизион В. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Сборная Швейцарии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью