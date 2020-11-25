«Игроки точно не поедут в сборную к этому тренеру – это себя не уважать»: Как болельщики разнесли Черчесова в соцсетях

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, как пользователи «Яндекс.Новостей», «Ютуба» и «ВКонтакте» отреагировали на жёсткие высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес некоторых игроков национальной команды. Большинство болельщиков было возмущено таким поведением главного тренера сборной, но нашлись и те, кто его поддержал.

Ivan B.: «Очень странный тип Черчесов. В глаза не смотрит, хамит, постоянно отворачивается от неудобного Казанского».

Антон Ц: «Стасик заслужил премию – учитель года по физкультуре

Андрей К.: «Его словесный понос – генератор случайных слов и чисел».

Anton H.: «Спустите его кто-нибудь на землю, снимите корону, почувствовал себя то ли Гвардиолой, то ли Моуринью. Невозможно смотреть».

Олег Б.: «Основной ответ от Черчесова – «бывают такие дни». Такие дни бывают у женщин».

Dilik Y.: «Казанский – блеск! Не перевелись ещё на федеральных каналах настоящие журналисты и честные люди! Денис – браво!».

ПАВЕЛ Ф.: «Молодой человек» – обращения для мужчины, теряющего волосы, вполне себе позитивное. Понятно, Стас пришёл к собакам, будучи волком))))».

Н. Борис: «Черданцев и Черчесов… От этого словосочетания ролик может удалиться сам))».

Юрий З.: «Такое впечатление, что это не тренер сборной, а губернатор какой-то сидит. Тренером надо быть, а не чиновником РФС».

Maxim N.: «Если человеку сложно трансформировать свои мысли в слова, то как тогда он трансформирует их в тактику? Ответ на поверхности».

Марк М.: «Что несёт этот человек? Я из-за него второй день успокоительное пью».

Joseph Lazy Jr.: «Человек вообще не понимает, как ему кто-то может такие вопросы в лоб задавать. Видно, что ЧСВ после ЧМ-2018 до сих пор на уровне стратосферы».

Алексей Д.: «Надеюсь, Черчесов в душевой не сломает молодого человека Казанского)».

spgm1426: «Я до сих пор не могу понять: Капелло, известнейший тренер, у которого заслуг в разы больше, был уволен моментально, а этот до сих пор главный тренер».

Р Сергей: «В России добровольно никто не уходит, для этого нужно иметь честь и совесть. А у нас всё это заменено баблом».

Игорь Р.: «Юрана в сборную главным тренером!».

Рустам: «Ты больше не космос, Стас!».

Маугли: «Доболтается, что игроки его просто сольют».

Сергей С.: «Как Кононова провожали? «Снимай пиджак, иди домой». Как Черчесова? «Окончен бой, побрей усы, иди домой».

Илья Тепляков: «Стаса несёт, точно так же, как народного героя Дзюбу, несёт к полнейшему фиаско и позору! Ну не готов российский футбол к славе и народной любви!)))».

Павел М.: «Пару лет назад все Черчесова боготворили, а теперь...».

Picanto: «Ну есть же предел «играм» тренера. Заигрался Стас. Наверное, то самое «боготворили» помешало в работе? Как мальчик, зазвездился?».

Виталий Ч.: «Плавать по течению усы не мешают?».

Алексей П.: «Противно слушать его, я помню, когда он играл ещё, такие голы пропускал, что стыдно становилось за вратарскую школу».

Михалис: «А никто не задумался о том, что Дзюбу «слили» аккурат перед игрой с Сербией...».

Денис К.: «Да Черчесов по сути в последнее время несильно отличается от Заболотного. Процесс есть, результата нет».

Сергей Х.: «Игроки точно не поедут в сборную к этому тренеру – это себя не уважать!!!».

Пользователь: «Сборная России по позору».

Михаил П.: «А кто талантливый и ничего не делает?» - он про себя это сказал, что ли???».

Константин Ш.: От него ждали отставки в прямом эфире и извинения за игру сборной. Но он стал искать крайних и значит РФС его поддерживает».

Кирилл С.: «Черчесова гнать нужно из сборной, а ЦСКА – молодцы, и огромное уважение, что заявили об этом открыто».

Мешок Ш.: «Ну наконец-то! Пора перестать быть терпилами».

Роман Л.: «Именно таких людей, как Черчесов, надо ставить на место».

Елена Ст: «Всё правильно Черчесов сказал. Его просили подробности о каждом игроке, вот он и отподробничал! Он же не оскорблял никого, это за него сделали ведущие».

Стас М.: «Он же за «Спартак» играл, этим все сказано».

Ильяс Г.: «Черчесов сидит на жирном контракте от нашей Федерации, знает, что его не уберут, иначе большую компенсацию Федерации придется ему выплачивать, и высказывает такие слова».

Руслан П.: «После всех слов Черчесова я больше не буду поддерживать сборную, пока он главный тренер».

Влад С.: «Дед, таблетки пей».

Сергей Г.: «Черчесова в отставку немедленно. Где рука Кремля?».

Максим А.: «Черчесов прав. Он нормально разговаривал, не заглядывая в рот Казанскому, как бы это условный Слуцкий делал».

Антон С.: «Ну нет у него смелости сказать: «Да, я обделался», виляет, как уж на сковородке, типа гордый, противно...».

Корд Д.: «Боже, таких товарищей, как Черчесов, проверяет психолог перед приемом на работу? Что за гоп-стайл в эфире?)».

Джонни К.: «Черчесов изъясняется, как типичный российский чиновник. Косноязычный, льёт много воды, уходит от вопросов».

alex io: «Черечесов – тренер одного матча. Проиграли бы испанцам, и забыли бы его уже давно, а так одни понты».

breaking and build: «Как будто на рынке за капусту торгуется».

Дмитрий Ж.: «Стасу противопоказаны интервью. Это только ухудшает его позиции... Человек два слова связать не может при полном провале в игровом плане».

Aleksandr G.: «Матч ТВ», если все журналисты будут задавать наболевшие вопросы и выполнять свою работу так, как Денис Казанский, будут работать профи, оплачу подписку «Премьера» на 5 лет вперёд».

Кирилл Иванцов