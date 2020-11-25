«Я не я, и лошадь не моя»: Как Черчесов прилюдно «убивает» сборную России

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, что не так с недавним громким интервью главного тренера сборной России Станислава «Просто Космоса» Черчесова.

Мужчины иногда говорят, что у женщин особенная логика, не поддающаяся объяснению. Теперь мы узнали (или убедились), что Станислав Саламович тоже обладает своей личной загадочной логикой. Оказывается, он подводил для федерального канала итоги выступления в Лиге наций и в целом в 2020 году из-за того, что «золотой актив» в лице братьев Миранчуков и Чалова на самом деле даже не «позолоченный». Получается, если бы вышеназванное трио футболистов произвело фурор в последних матчах за сборную, Черчесов не давал бы никакого отдельного интервью помимо обязательных пресс-конференций до и после матчей. И вообще-то, Станислав Саламович, братья Миранчуки с Чаловым, на которых вы не делали ставку до ссылки Дзюбы, как минимум тренируются в своих клубах – тогда что это за нападка «они у себя дома чай пьют»? Черчесову сильно повезёт, если после этих откровений они ещё смогут нормально играть под руководством такого рулевого.

Спасибо вам, главный тренер сборной России, за то, что вы так «подбадриваете» с трудом получающего игровое время в «Аталанте» Алексея Миранчука. Претензия к нему, что без него сборная «всё время выигрывала», а с ним – наоборот, не выдерживает абсолютно никакой критики. Так можно любые вводные подогнать под желаемый вывод. И, кстати, Черчесов сам соврал, хотя обвинял в прилюдном вранье своего интервьюера Казанского. Алексей Миранчук не был вызван на октябрьский сбор, по ходу которого отечественная национальная команда не выиграла ни одного из трёх матчей. А что касается подгонки фактов, то как вам, Станислав Саламович, антирекордное 70-е место в рейтинге ФИФА, которого сборная России достигла именно в эпоху вашего правления?

Embed from Getty Images

Идём дальше. Выясняется, что Заболотный выходил в стартовом составе против Турции и Сербии оправданно, поскольку он гораздо сильнее примагничивает к себе голевые моменты и не реализовывает большее их число, чем те же Чалов и Миранчуки. Таким образом Черчесов признался: сборная России играет не в футбол, а в «моментбол» и «промахбол». Ну и то, что главный тренер национальной команды на всю страну обозвал одного из своих подопечных «бездарным», оговорившись, что «это вы его так называете, а не я», навевает следующий вопрос. Станислав Саламович, почему же тогда вы не произнесли те эпитеты, которые применяют журналисты (непублично) и болельщики в отношении лично вас? Сказали бы, что лучше для сборной такой, значит, и такой Черчесов, чем кто-то другой, – при этом, конечно, не забыли бы сделать ремарку, что «это вы меня так называете, а не я».

«Против Сербии играла команда, за которую я до конца не мог ответить», – таков очередной перл Черчесова. Вот так главный тренер открещивается от своей команды в трудный момент. В духе «я не я, и лошадь не моя». Да и вообще, с Сербией играла «не команда по большому счёту». Видимо, Станислав Саламович опережает события и уже сейчас привыкает к тому, что на чемпионате мира 2022 года (естественно, если наши туда попадут), из-за допингового «дела Родченкова» выступать будет не совсем национальная команда России.

Отдельная песня у Черчесова с вратарями. Возможно, общественность перехваливает Сафонова и Максименко за яркие сэйвы, закрывая глаза на их ошибки, но главному тренеру стоило дать им сыграть за национальную сборную хотя бы по тайму в товарищеском матче. Глядишь, они получили бы так новую мотивацию и уверенность в своих силах. Ссылки Черчесова на задачи молодёжки несостоятельны – можно подумать, он так прямо заботится о её результатах. «Просто Космос» не видит ничего предосудительного в замене Гилерме в перерыве матча, но почему он тогда так цеплялся за него раньше, что, не исключено, стало причиной затухания ненатурализованного российского вратаря Лунёва? Кажется, заменой голкипера по ходу игры не за ошибки, а за то, что тот «не выручал», Станислав Саламович показал всему миру главного «виновника» белградского кошмара сборной России.

Embed from Getty Images

Предположение, что Сафонов чем-то заболел (вроде как коронавирусом, а вроде как и нет) «не просто так», заслуживает отдельного абзаца. Мол, «накушался» юный вратарь футбола, и «может быть, это Господь Бог дал ему паузу». Насчёт опасности коронавируса для молодых здоровых людей можно долго спорить, но совершенно точно факт, что эта болезнь или подозрение на неё привносят в жизнь человека много неудобств, связанных с карантинными ограничениями. Очень несолидно так изрекаться главному тренеру национальной сборной, 57-летнему умудрённому житейским и футбольным опытом специалисту.

Видимо, в этом и заключается главная тренерская «мудрость» Черчесова – прилюдно «топить» своих игроков, демонстрировать им свои амбиции, что он лучше и круче их. Может быть, Станислав Саламович, это не просто так? Или неправильно психологи говорят, что властью упиваются те, кому прежде всего не хватает уверенности в себе?

Кирилл Иванцов