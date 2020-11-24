​Черчесов: «Я не должен был уходить в отставку»

Рулевой сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, не следовало ли ему уйти в отставку после поражения от Сербии с результатом 0:5.

«Главному тренер сборной не следовало это делать. Если бы следовало, я бы это сделал», - сказал Черчесов. Он отметил, что команда ужасно провела поединок в Белграде, но ранее справилась с глобальной задачей и обеспечила себе участие на чемпионате Европы.

Станислав Черчесов занял тренерский мостик сборной России в 2016 году. Под руководством тренера российская национальная команда успешно выступила на чемпионате мира, дойдя до стадии четвертьфинала.