Орлов: «Черчесов с главной задачей справился, нет смысла его увольнять»

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20 Ноября 2020, 14:56,
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу фиаско сборной России в Сербии в виде поражения с результатом 0:5.
«Отправить Черчесова в отставку? А какой смысл? Он справился с главной задачей – вывел команду на чемпионат Европы. А Лига наций – новый, придуманный турнир. Черчесову и задач никто на этот турнир не ставил», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
В своей группе Лиги наций сборная России финишировала второй, пропустив вперёд Венгрию.
На Евро-2020 сборная России выступит следующим летом. Соперниками команды Станислава Черчесова на групповой стадии будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Геннадий Орлов
складно брешешь, бомжик...
Чудик,как и вся путинская Россия!Да не волнуйтесь никто не уберёт орденоносца Путина!В России нет свобод,пока царёк не прикажет лысый будет продолжать разваливать сборную!
Ты по-моему берега перестаешь видеть, горячий эстонский парень, тебя просто несёт, давай уже угомонись...