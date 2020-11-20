Орлов: «Черчесов с главной задачей справился, нет смысла его увольнять»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу фиаско сборной России в Сербии в виде поражения с результатом 0:5.

«Отправить Черчесова в отставку? А какой смысл? Он справился с главной задачей – вывел команду на чемпионат Европы. А Лига наций – новый, придуманный турнир. Черчесову и задач никто на этот турнир не ставил», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В своей группе Лиги наций сборная России финишировала второй, пропустив вперёд Венгрию.

На Евро-2020 сборная России выступит следующим летом. Соперниками команды Станислава Черчесова на групповой стадии будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.