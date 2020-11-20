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Орлов: «Черчесов с главной задачей справился, нет смысла его увольнять»

20 Ноября 2020, 14:56,

twitter.com

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу фиаско сборной России в Сербии в виде поражения с результатом 0:5.

«Отправить Черчесова в отставку? А какой смысл? Он справился с главной задачей – вывел команду на чемпионат Европы. А Лига наций – новый, придуманный турнир. Черчесову и задач никто на этот турнир не ставил», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В своей группе Лиги наций сборная России финишировала второй, пропустив вперёд Венгрию.

На Евро-2020 сборная России выступит следующим летом. Соперниками команды Станислава Черчесова на групповой стадии будут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Геннадий Орлов
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Комментарии (3)
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0
Bourgignon Alex
20 Ноября 2020, 16:04

складно брешешь, бомжик...

0
Aleksandr Aleksandr
20 Ноября 2020, 15:08

Чудик,как и вся путинская Россия!Да не волнуйтесь никто не уберёт орденоносца Путина!В России нет свобод,пока царёк не прикажет лысый будет продолжать разваливать сборную!

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только не мясо!!!
20 Ноября 2020, 15:20

Ты по-моему берега перестаешь видеть, горячий эстонский парень, тебя просто несёт, давай уже угомонись...

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