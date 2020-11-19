Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

В сборной Украины не выявили заражённых коронавирусом футболистов, ранее матч со Швейцарией не состоялся

19 Ноября 2020, 17:45,

УЕФА

Во вторник сборная Украины должна была провести решающий матч Лиги наций против Швейцарии, однако из-за нескольких положительных тестов на коронавирус местные власти отправили команду на карантин, и игра не состоялась.

Вернувшиеся в Украину футболисты сборной прошли тестирование. Все тесты показали отрицательный результат, включая тесты Мораеса и Кривцова, которые в Швейцарии были положительными.

Украинская ассоциация футбола подчёркивает, что в Швейцарии отказались делать повторные тесты игрокам с отрицательными результатами, хотя протокол УЕФА допускает участие в матче команды при наличии 13 здоровых футболистов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
deathzetk
19 Ноября 2020, 18:48

впаять технарь швейцарцам и наказать финансово, чтобы это не стало прецедентом для спекуляций с тестами в будущем

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного