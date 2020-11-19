В сборной Украины не выявили заражённых коронавирусом футболистов, ранее матч со Швейцарией не состоялся

Во вторник сборная Украины должна была провести решающий матч Лиги наций против Швейцарии, однако из-за нескольких положительных тестов на коронавирус местные власти отправили команду на карантин, и игра не состоялась.

Вернувшиеся в Украину футболисты сборной прошли тестирование. Все тесты показали отрицательный результат, включая тесты Мораеса и Кривцова, которые в Швейцарии были положительными.

Украинская ассоциация футбола подчёркивает, что в Швейцарии отказались делать повторные тесты игрокам с отрицательными результатами, хотя протокол УЕФА допускает участие в матче команды при наличии 13 здоровых футболистов.