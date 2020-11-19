Не виноватая я, они сами нас обыграли: 10 отмазок для сборной России и Черчесова

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает перечень отмазок для сборной России и её главного тренера Станислава Черчесова после унизительного поражения от Сербии со счётом 0:5.

Самое универсальное и простое оправдание – не повезло. Черчесов и Евгеньев уже заявили, что у сербов залетело всё, а у наших – ничего. Такая очевидность приходит после поражений на ум многим футболистам и тренерам во всём мире. Скажешь так – глядишь, и отстанет назойливая пресса. Но только вот, на минуточку, залетело в ворота Гилерме и Джанаева не всё, что могло туда залететь. Да и есть такая фраза, что везёт тем, кто везёт. В предыдущих перед Сербией пяти матчах сборная России не выиграла ни разу – там тоже не повезло?

Станислав Саламович на пресс-конференции посетовал на плохую физическую форму. Мол, в таком состоянии сборная России не способна показывать свой лучший уровень, а соперник выглядел свежее. Три матча за семь дней – это, конечно, нелегко, спорить не будем. Но только вот Сербия проводила 12 ноября не товарищеский или, как любит говорить Черчесов, контрольный матч с заштатной сборной Молдовы, а 120 минут официальной стыковой встречи за окончательный выход на Евро-2020 против Шотландии. Хотя, может быть, игры Лиги наций для нашей сборной тоже не самые официальные, раз главный тренер говорил футболистам не читать регламент турнира, потому что понять его сложно

Кадровые проблемы – ещё одна отмазка, но её непосредственным представителям сборной России стоит применять осторожно. На отсутствие Дзюбы, как понимается, им сетовать нельзя. Раз главнокомандующий Станислав Черчесов занял и продолжает занимать в этом вопросе твёрдую принципиальную позицию, значит, игрок, который открыто проявит тоску по Дзюбе в сборной, тоже попадёт в чёрный список. Поэтому кадровые проблемы подходят под оправдание в том плане, когда они не касается Дзюбы. Список потерь действительной внушительный – это и Шунин, и Сафонов, ещё не разу не игравший за сборную, и Головин, и Марио Фернандес, и Зобнин, и Кудряшов, и Семёнов, и Смольников. Но есть ли уверенность, что с кем-то из них или со всеми сразу в составе национальная команда сыграла бы гораздо лучше? Ну, может, так крупно не проиграла бы, но поражение всё равно было бы весьма вероятно.

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Пандемия коронавируса – модная нынче отмазка, которая перекликается с двумя предыдущими. Футболисты находятся в неоптимальной форме из-за плотного графика и скомканности сезона. Кроме того, периодически из строя выбывают на карантин отдельные игроки. К примеру, в заявке на матч с Сербией по причине подозрительного теста на ковид не могло быть Сафонова, которого Черчесов предположительно считает внебрачным сыном спортивного журналиста и комментатора Губерниева. Но рассказали бы вы о таких единичных случаях самоизоляции сборной Украины…

Есть еще версия, что лучше выступить в ноябре команде Черчесова помешали молодые игроки, не показавшие необходимый уровень на поле. Мол, они не успели ещё обжиться в сборной, а тут их ввели в состав неаккуратно, бросили в бой сразу или почти сразу. А кого же это бросили? Мостового, Кучаева и Облякова выпустили лишь на второй тайм против Сербии, когда счёт уже был 4:0 и шансы на спасение оставались самые призрачные. Или это молодое трио должно было разорвать соперника само, без поддержки опытных партнёров? Такая была задумка, Станислав Саламович?

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Сила соперника – ещё один аргумент, чтобы оправдать команду Черчесова. Сербия находилась в рейтинге ФИФА по итогам октябрьских матчей сборных на 30-м месте, опережая Россию на четыре строчки. «Белые орлы» – участники чемпионата мира 2018 года. Кроме того, в целом все уже научились играть в футбол, проходных матчей не бывает и так далее, бла-бла-бла.

Фабио Капелло в период своего тренерства в России любил петь песню о недостатке футболистов для сборной, что их раз, два и обчёлся. Черчесов, помнится, тоже иронизировал на этот счёт перед ЧМ-2018, говоря, что он не берёт в сборную Денисова, поскольку тот – лучший опорник именно чемпионата России. Но что значит «не хватает футболистов»? Так и остались на скамейке запасных в белградском матче Живоглядов, Фомин и Кучаев. Если у Соболева заблокировало колено, то понятно, почему он не сыграл. А куда подевался Чалов? Если у него тоже травма, почему об этом не сообщили? Россия и правда не фонтанирует футболистами сверхвысокого уровня, но это проблема, которая должна решаться в том числе и Черчесовым, наверняка имеющим возможность продвигать какие-то положительные вещи для подготовки большего числа сильных игроков.

А ещё виновата злая-презлая пресса. Журналисты – они же, как коршуны, с удовольствием налетают на команду и отдельных её представителей в трудные моменты, задают острые и неудобные вопросы, бесстыдно мечут в адрес сборной и её главного тренера критические стрелы. СМИ не дают сосредоточиться национальной команде для решения важных для неё задач, ведут себя как своего рода диверсанты. Черчесов думает, что всё это происходит из-за того, что Сафонов является чем-то внебрачным сыном.

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Вдобавок – пустые трибуны. По словам нынешнего главного тренера сборной России, она играла бы на порядок энергичнее при зрителях на стадионе. Видимо, тогда Черчесов поднимал бы волну на трибунах, и она бы заряжала игроков дополнительными эмоциями. Хотя на выездных ноябрьских матчах такую штуку трудно было бы провернуть. Да, Черчесов говорил, что помогли бы даже болельщики соперников, но, наверное, так он просто отдал дань дипломатии.

Ну и наконец главный вероятный виновник всего нехорошего, что происходит с российским футболом – Его Величество лимит на легионеров. Сколько же было копий сломано по этому поводу! Ах он такой-сякой, не даёт развиваться футболистам с российскими паспортами и безжалостно их развращает. Всегда будут противники и сторонники лимита, а это значит, что он подходит и под роль отмазки, и под роль причины успехов, которые в российском футболе тоже когда-то бывали.

Кирилл Иванцов