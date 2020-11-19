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Холанн - лучший бомбардир группового этапа Лиги наций

19 Ноября 2020, 10:57,

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Подошел к завершению групповой раунд Лиги наций. По его итогам определились команды, поднявшиеся в элитный дивизион, а также участники «Финала четырех» турнира.

Кроме того, стал известен лучший голеадор групповой стадии соревнований. Им стал норвежец Эрлинг Холанн, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию». На счету 20-летнего форварда шесть забитых мячей.

Далее в гонке бомбардиров расположились Ромелу Лукаку (Бельгия) и Эран Захави (Израиль), отличившиеся пятью голами.

В финальный раунд Лиги наций пробились четыре сборные: Бельгия, Испания, Италия, Франция.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрлинг Холанн
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