Холанн - лучший бомбардир группового этапа Лиги наций

Подошел к завершению групповой раунд Лиги наций. По его итогам определились команды, поднявшиеся в элитный дивизион, а также участники «Финала четырех» турнира.

Кроме того, стал известен лучший голеадор групповой стадии соревнований. Им стал норвежец Эрлинг Холанн, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию». На счету 20-летнего форварда шесть забитых мячей.

Далее в гонке бомбардиров расположились Ромелу Лукаку (Бельгия) и Эран Захави (Израиль), отличившиеся пятью голами.

В финальный раунд Лиги наций пробились четыре сборные: Бельгия, Испания, Италия, Франция.