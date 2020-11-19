Ташуев: «Надо спрашивать с тех, кто отвечает за уровень российского футбола, и непонятно, почему за сборную играет Жирков»

Бывший главный тренер «Кубани», «Краснодара», «Анжи» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым назвал причины провального выступления отечественных команд на международной арене в последнее время. Напомним, что накануне сборная России была разгромлена в Лиге наций Сербией со счётом 0:5.

- Ясно, что будет большая волна критики, – вопрос только, по поводу игры сборной России или в целом состояния футбола в стране. Я думаю, что неудачное выступление российских клубов и сборной на международной арене – это тенденция, и руководству нашего футбола нужно делать выводы. Сегодня надо задаваться вопросом скорее не о конкретном поражении в Сербии, а спрашивать с тех, кто отвечает за уровень российского футбола, и поднимать этот уровень.

Выход в высший дивизион Лиги наций был в руках сборной России, но случился такой провал. Да, были издержки. Да, не было Головина, Петрова, Зобнина. Естественно, большая потеря – отсутствие Дзюбы. Это группа игроков, которая достаточно сильно определяет стилистику нашей сборной. Но у испанцев ведь тоже много новых имен в составе, а они обыграли немцев 6:0. Так что искать оправдание в кадровых проблемах не стоит.

Если не хватает футболистов уровня сборной, значит, их не воспитали, что является глобальной проблемой. Первый момент – детско-юношеские академии работают не на полную катушку. Второй момент – внутренняя составляющая российского футбола в плане структуры управления клубами и так далее. У нас хватает вокруг них различных футбольных и околофутбольных проблем. Третий момент – утрата научно-методического обеспечения.

Есть такой музыкальный термин – диссонанс. Когда один из коллектива играет одну партию, второй – другую, третий – третью. Так вот, у сборной России в матче с Сербией был диссонанс на поле. Команда оказалась несбалансированной и недостаточно организованной, расхлябанной при оборонительных действиях. Те же Кузяев и Оздоев увлекаются атакой – они привыкли всё время играть высоко, потому что соперники «Зенита» обычно обороняются низко и редко проводят быстрые контратаки.

При всем уважении к Юре Жиркову, мы готовимся к двум большим турнирам в 2021 и 2022 годах. И возрастного Жиркова мы тоже готовим к чемпионату Европы и чемпионату мира? Здесь ты сам задаёшь вопрос и сам на него отвечаешь. Наверное, нет, но зачем мы тогда сейчас наигрываем Жиркова? Ищите новые варианты в молодёжке, используйте в сборной того же Чернова – неплохого профильного крайнего защитника.

В случае с третьим голом Сербии со стороны сборной России не было так называемого натыкания опорного хавбека. Йович, смещаясь с правого фланга, ушёл от Жиркова и легко обыграл Оздоева, как фишку. И неужели не знали, что тот же Йович, нападающий мадридского «Реала», очень хорошо играет головой и продавливает соперников? Множество подобных недоработок и привели к крупному поражению, не было в обороне чётко выстроенной геометрии.

Заболотный в нападении? Да, он забил пару мячей за «Сочи», но уровень первенства России и уровень международных турниров – это разные понятия. Возвращаясь к теме диссонанса, наша сборная, образно говоря, читала ноты с перевёрнутого листа. На мой взгляд, это достаточно яркое сравнение.