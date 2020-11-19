Итальянский журналист Брага: «Если увольнять Черчесова, то сейчас»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг сборной России на фоне выездного поражения от Сербии со счётом 0:5.

- Прошло ровно одиннадцать лет после Марибора, и вот опять нечто похожее. Да, сборная России хорошо выступила под руководством Черчесова на чемпионате мира, но он должен отвечать за свои решения прямо сейчас. Команда снова, как и два года назад, хорошо начала розыгрыш Лиги наций, но затем потеряла преимущество и провалила вторую часть группового этапа.

Решающий матч – а в атаке выходят Заболотный и Ерохин. Хотя есть не суперзвёзды, но игроки сильнее, которых либо не ставят в состав, либо вообще не вызывают в сборную. Наверное, Черчесов хочет показать, что он всё знает лучше всех, но сколько он проработал в «Спартаке» после того, как убрал из команды в 2008 году лидеров Калиниченко, Моцарта и Титова? Кажется, у Черчесова есть любимчики, но с другой стороны, он не может определиться с первым вратарём сборной.

Можно уступить в решающем матче, но как проигрывать со счётом 0:4 к перерыву, если твой соперник не имеет большой мотивации? Опять же, сейчас не та ситуация, когда плохое поколение. Неужели Соболев хуже Заболотного? Почему после первого тайма в Сербии Черчесов меняет вратаря и Миранчуков, которые чуть ли не единственные из того состава могли что-то сделать в атаке?

Я не говорю, что среди российских футболистов есть Криштиану Роналду, но там есть люди, которые могут играть на среднем уровне. Фомин, например. Хотя лимит, конечно, делает своё дело матч за матчем, турнир за турниром. Это благодаря лимиту в Молдове была «громкая победа», в Турции – тоже, а в Сербии – «лёгкая прогулка».

Это не только моё мнение, события на поле всегда показывают правду. Если Черчесов понимает свои ошибки, он извлечёт из них урок. Но если менять главного тренера, надо делать это сейчас, а не потом. Чемпионат Европы – очень важное событие, к которому нужно подготовиться в спокойном ключе.