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Итальянский журналист Брага: «Если увольнять Черчесова, то сейчас»

19 Ноября 2020, 08:33,

Динамо Москва

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг сборной России на фоне выездного поражения от Сербии со счётом 0:5.

- Прошло ровно одиннадцать лет после Марибора, и вот опять нечто похожее. Да, сборная России хорошо выступила под руководством Черчесова на чемпионате мира, но он должен отвечать за свои решения прямо сейчас. Команда снова, как и два года назад, хорошо начала розыгрыш Лиги наций, но затем потеряла преимущество и провалила вторую часть группового этапа.

Решающий матч – а в атаке выходят Заболотный и Ерохин. Хотя есть не суперзвёзды, но игроки сильнее, которых либо не ставят в состав, либо вообще не вызывают в сборную. Наверное, Черчесов хочет показать, что он всё знает лучше всех, но сколько он проработал в «Спартаке» после того, как убрал из команды в 2008 году лидеров Калиниченко, Моцарта и Титова? Кажется, у Черчесова есть любимчики, но с другой стороны, он не может определиться с первым вратарём сборной.

Можно уступить в решающем матче, но как проигрывать со счётом 0:4 к перерыву, если твой соперник не имеет большой мотивации? Опять же, сейчас не та ситуация, когда плохое поколение. Неужели Соболев хуже Заболотного? Почему после первого тайма в Сербии Черчесов меняет вратаря и Миранчуков, которые чуть ли не единственные из того состава могли что-то сделать в атаке?

Я не говорю, что среди российских футболистов есть Криштиану Роналду, но там есть люди, которые могут играть на среднем уровне. Фомин, например. Хотя лимит, конечно, делает своё дело матч за матчем, турнир за турниром. Это благодаря лимиту в Молдове была «громкая победа», в Турции – тоже, а в Сербии – «лёгкая прогулка».

Это не только моё мнение, события на поле всегда показывают правду. Если Черчесов понимает свои ошибки, он извлечёт из них урок. Но если менять главного тренера, надо делать это сейчас, а не потом. Чемпионат Европы – очень важное событие, к которому нужно подготовиться в спокойном ключе.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Сербии, Микаэль Брага, Лига Наций
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Комментарии (5)
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0
Антидыня
19 Ноября 2020, 09:49

Извините, а кто сейчас лучше чем Черчесов знает сборную? Две-три фамилии?

0
Ангелов Вячеслав
19 Ноября 2020, 09:09

Черчесова надо было менять ещё летом! А ему продлили контракт! ЗАЗВЕЗДИЛСЯ
ВСЕ ОШИБКИ ОТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА, НЕ ПОСТАВИЛ К МИРАНЧУКАМ В УСИЛЕНИЕ СОБОЛЕВА, ЧЕРЫШЕВА В ПОЛУЗАЩИТУ И Т.Д. А зенитовцы хорошо играют только при наших судьях!!!

0
Djarrik
19 Ноября 2020, 09:07
Клас игроков сборной России надо повысить. Сербы играли словно на тренировке.
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0
Underdog
19 Ноября 2020, 09:05

И швец и жнец и на дуде игрец. Это о Браге.

0
Зинин Антон
19 Ноября 2020, 08:58

Согласен с Брагой!!!

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