Нужно ли возвращать Акинфеева в сборную России

Фиаско сборной России в Сербии натолкнуло на определённые мысли по поводу кадров. Речь не только о Станиславе Черчесове, которого вряд ли есть смысл менять за полгода до чемпионата Европы в нынешних условиях. Речь также о посте номер один в российской команде – Маринато Гилерме после четырёх пропущенных голов был заменён в перерыве на Сослана Джанаева. В футбольных кругах тут же заговорили о том, что сборной России нужен Игорь Акинфеев. Нужно ли возвращать голкипера ЦСКА в главную команду страны? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассматривает ситуацию с разных сторон.

Акинфеева нужно вернуть

На сегодняшний день Игорь Акинфеев остаётся сильнейшим российским голкипером, что он регулярно доказывает в матчах Премьер-лиги. Разве нужны какие-либо другие аргументы в пользу возвращения вратаря? Играть за сборную должны сильнейшие, и Акинфеев является таковым на своей позиции.

Думается, что Акинфеев на волне эмоций от успешного чемпионата мира поторопился с завершением международной карьеры. Уйти из сборной после яркого домашнего мундиаля с известным отбитым пенальти – это, конечно, красивая история, и на месте Игоря любой бы боролся с искушением повесить перчатки на гвоздь. Но на тот момент Акинфееву было только 32 года – для вратаря это вообще детский возраст. Юрий Жирков вот сейчас в сборной России пылит в 37 лет в качестве основного игрока на фланге. Акинфеев на днях ответил болельщику в Instagram, что не нужно торопиться провожать его на пенсию. Однако Игорь сам подтолкнул фанатов к этому, равно прекратив выступления за сборную. На самом деле Акинфеев способен продолжать выступать на высоком уровне ещё не один год и смог бы защищать ворота российской национальной команды на Евро-2020 и на гипотетическом чемпионате мира 2022 года. Это как минимум.

Сборная России в лице Акинфеева может вернуть не только качественного вратаря, но и лидера команды, важного игрока для раздевалки. Плюс нельзя не вспомнить о напряжении в среде болельщиков по отношению к Станиславу Черчесову. Тренера то и дело критикуют за выбор вратарей – как в целом на сборы команды, так и конкретно на матчи. С возвращением Акинфеева давление на Черчесова снизилось бы. Ещё один аргумент.

Акинфеева не нужно возвращать

В сборной России должны играть лучшие, однако возвращение Акинфеева может негативно повлиять на микроклимат в команде. Сборная пробилась на чемпионат Европы без Акинфеева, ворота по ходу квалификации защищали Маринато Гилерме (девять игр) и Антон Шунин (одна игра). Они помогли команде получить билет на Евро, а теперь, представьте, под финальный турнир возвращается Акинфеев. Это был бы не совсем красивый ход. Футбольный мир жесток, на поле обычно выходят лучшие, вне зависимости от вчерашних достижение, но какие-то неписанные нормы трудовой этики всё же существуют. Нередко мы видим, как в кубковых турнирах топ-клубы задействуют резервного вратаря на всех стадиях, вплоть до финала. По той простой причине, что именно он своей игрой помогал команде дойти до этого матча.

Всё это, конечно, лирика, а главного тренера должен волновать только результат на выходе. Однако есть риск, что возвращение Акинфеева спровоцирует какие-то обиды и, как следствие, разлад атмосферы в коллективе. В этом смысле куда более справедливо было бы вернуть Акинфеева в сборную России, но уже после чемпионата Европы.

Вернётся ли Акинфеев

Очень легко рассуждать на тему возвращения Акинфеева, приводить различные аргументы. Вот только мало кто при этом учитывает мнение самого футболиста. Возможно, Игорь уже закрыл для себя дверь в сборную и не собирается её открывать ни при каких обстоятельствах. Черчесов как-то говорил, что будет рассматривать Акинфеева как игрока команды только в том случае, если тот объявит о возвращении в международный футбол. Так что многое будет зависеть от самого Акинфеева. Захочет ли он получить новый вызов, рискуя тем, что окончательный уход из сборной будет уже не таким красивым?