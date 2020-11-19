Лига наций УЕФА 2020-2021
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Определены участники финальной стадии Лиги наций

19 Ноября 2020, 01:05,

УЕФА

В среду завершился групповой турнир второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Стали известны сборные, который встретятся в финальной части турнира и поборются за главный приз. Это национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании.

3 декабря состоится жеребьевка решающей стадии Лиги наций, а сами матчи состоятся в период 6-10 октября следующего года.

Напомним, что первую в историю Лигу наций выиграла сборная Португалии, которая в финальном матче победила футболистов из Голландии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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