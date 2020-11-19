Определены участники финальной стадии Лиги наций

В среду завершился групповой турнир второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Стали известны сборные, который встретятся в финальной части турнира и поборются за главный приз. Это национальные команды Италии, Бельгии, Франции и Испании.

3 декабря состоится жеребьевка решающей стадии Лиги наций, а сами матчи состоятся в период 6-10 октября следующего года.

Напомним, что первую в историю Лигу наций выиграла сборная Португалии, которая в финальном матче победила футболистов из Голландии.