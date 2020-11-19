Италия выиграла группу А1, Голландия дожала поляков

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19 Ноября 2020, 00:41,
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В группе А1 Лиги наций голы Андреа Белотти и Доменико Берарди позволили сборной Италии победить боснийцев (2:0) и выиграть группу А1. В споре за второе место Польша не удержала победу над Голландией - 1:2.
Протокол игры
|22' Белотти Андреа (0:1)
|68' Берарди Доменико (0:2)
Пирич Кенан • Чорлука Йосип • Хаджикадунич Деннис • Саничанин Синиша • Кадушич Адван 62' 79' ( Тодорович Дарко ( 79') • Цимирот Гойко • Пьянич Миралем 77' ( Данилович Владан ( 77') • Гояк Амер • Татар Беньямин 80' ( Рахманович Амер ( 80') • Превляк Смаил 79' ( Хаджич Ирфан ( 79') • Крунич Раде 72' ( Лончар Стьепан ( 72')
Запасные: Вишча Эдин • Belmin Dizdarevic • Ковачевич Аднан • Милошевич Дени • Настич Боян • Зилькич Алмедин
Доннарумма Джанлуиджи • Флоренци Алессандро 46' ( Ди Лоренцо Джованни ( 46') • Ачерби Франческо • Бастони Алессандро • Эмерсон Палмиери • Барелла Николо • Жоржиньо II • Локателли Мануэль • Берарди Доменико 65' 82' ( Бернардески Федерико ( 82') • Белотти Андреа 83' ( Ласанья Кевин ( 83') • Инсинье Лоренцо 90' ( Калабрия Давиде ( 90')
Запасные: Сиригу Сальваторе • Пессина Маттео • Мерет Алекс • Д'Амброзио Данило • Романьоли Алессио • 64'Тонали Сандро • Орсолини Риккардо • Сориано Роберто
18 ноября. Стадион "Грбавица".
Протокол игры
|(1:0) Юзвяк Камиль 6'
|77' Депай Мемфис (1:1)
|84' Вейналдум Джорджиньо (1:2)
Фабьянски Лукаш • Кедзёра Томаш • Глик Камил • Беднарек Ян • 77'Реца Аркадиуш 81' ( Рыбус Мацей ( 81') • Клих Матеуш • Крыховяк Гжегож 14' 71' ( Модер Якуб ( 71') • Плахета Пшемыслав 76' ( Гросицки Камил ( 76') • Зелиньски Петр 71' ( Линетти Кароль ( 71') • Юзвяк Камиль • 83'Левандовски Роберт 46' ( Пёнтек Кшиштоф ( 46')
Запасные: Шиманьски Себастиан • Валюкевич Себастьян • Берешиньски Бартош • Щесны Войцех • Скорупски Лукаш • Милик Аркадиуш • Бохневич Павел
Крул Тим • Хатебур Ханс 57' ( Дюмфрис Дензел ( 57') • Блинд Дэйли 84' ( Де Йонг Люк ( 84') • Де Врей Стефан • Ван Анхольт Патрик 70' ( Вайндал Оуэн ( 70') • Классен Дэви 70' ( Ван де Бек Донни ( 70') • Вейналдум Джорджиньо • Де Йонг Френки • Стенгс Келвин 70' ( Бергёйс Стивен ( 70') • Депай Мемфис • Мален Дониэлл
Запасные: Дроммел Йоэл • Вельтман Йоел • Промес Куинси • Бизот Марко • Ботман Свен • Гравенберх Райан
18 ноября. Стадион "Stadium Slaski".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Сборная Голландии, Сборная Польши, Сборная Боснии И Герцеговины