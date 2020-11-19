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Италия выиграла группу А1, Голландия дожала поляков

19 Ноября 2020, 00:41,


В группе А1 Лиги наций голы Андреа Белотти и Доменико Берарди позволили сборной Италии победить боснийцев (2:0) и выиграть группу А1. В споре за второе место Польша не удержала победу над Голландией - 1:2.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина 0:2 Италия
    22' Белотти Андреа (0:1)
    68' Берарди Доменико (0:2)
Пирич Кенан Чорлука Йосип Хаджикадунич Деннис Саничанин Синиша Кадушич Адван   62'   79' (Тодорович Дарко (   79') Цимирот Гойко Пьянич Миралем   77' (Данилович Владан (   77') Гояк Амер Татар Беньямин   80' (Рахманович Амер (   80') Превляк Смаил   79' (Хаджич Ирфан (   79') Крунич Раде   72' (Лончар Стьепан (   72')
Запасные: Вишча Эдин Belmin Dizdarevic Ковачевич Аднан Милошевич Дени Настич Боян Зилькич Алмедин
Доннарумма Джанлуиджи Флоренци Алессандро   46' (Ди Лоренцо Джованни (   46') Ачерби Франческо Бастони Алессандро Эмерсон Палмиери Барелла Николо Жоржиньо II Локателли Мануэль Берарди Доменико   65'   82' (Бернардески Федерико (   82') Белотти Андреа   83' (Ласанья Кевин (   83') Инсинье Лоренцо   90' (Калабрия Давиде (   90')
Запасные: Сиригу Сальваторе Пессина Маттео Мерет Алекс Д'Амброзио Данило Романьоли Алессио   64' Тонали Сандро Орсолини Риккардо Сориано Роберто
18 ноября. Стадион "Грбавица".
Протокол игры  
Польша 1:2 Голландия
(1:0) Юзвяк Камиль 6'    
    77' Депай Мемфис (1:1)
    84' Вейналдум Джорджиньо (1:2)
Фабьянски Лукаш Кедзёра Томаш Глик Камил Беднарек Ян   77' Реца Аркадиуш   81' (Рыбус Мацей (   81') Клих Матеуш Крыховяк Гжегож   14'   71' (Модер Якуб (   71') Плахета Пшемыслав   76' (Гросицки Камил (   76') Зелиньски Петр   71' (Линетти Кароль (   71') Юзвяк Камиль   83' Левандовски Роберт   46' (Пёнтек Кшиштоф (   46')
Запасные: Шиманьски Себастиан Валюкевич Себастьян Берешиньски Бартош Щесны Войцех Скорупски Лукаш Милик Аркадиуш Бохневич Павел
Крул Тим Хатебур Ханс   57' (Дюмфрис Дензел (   57') Блинд Дэйли   84' (Де Йонг Люк (   84') Де Врей Стефан Ван Анхольт Патрик   70' (Вайндал Оуэн (   70') Классен Дэви   70' (Ван де Бек Донни (   70') Вейналдум Джорджиньо Де Йонг Френки Стенгс Келвин   70' (Бергёйс Стивен (   70') Депай Мемфис Мален Дониэлл
Запасные: Дроммел Йоэл Вельтман Йоел Промес Куинси Бизот Марко Ботман Свен Гравенберх Райан
18 ноября. Стадион "Stadium Slaski".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Голландии, Сборная Польши, Сборная Боснии И Герцеговины
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