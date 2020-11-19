Сборная Бельгии выиграла у датчан матч за первое место, Англия забила 4 гола Исландии

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19 Ноября 2020, 00:39,
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Сборная Бельгии ожидаемо переиграла датчан в споре за первое место в группе А2 Лиги наций (4:2). Судьбу встречи предрешил дубль Ромелу Лукаку во втором тайме. Англичане экспериментальным составом одолели Исландию - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Тилеманс Юри 3'
|17' Винд Жонас (1:1)
|(2:1) Лукаку Ромелу 56'
|(3:1) Лукаку Ромелу 69'
|86' Шадли Насер (3:2)
|(4:2) Де Брёйне Кевин 88'
Куртуа Тибо • Алдервейрельд Тоби • Денайер Джейсон • Вертонген Ян 90' ( Боята Дедрик ( 90') • Азар Торган 77' ( Фокет Томас ( 77') • Тилеманс Юри • Дендонкер Леандер • Шадли Насер • Мертенс Дрис • 50'Лукаку Ромелу • Де Брёйне Кевин
Запасные: Куке Гетан • Версхарен Яри • Мехеле Брандон • Ванакен Ханс • Бентеке Кристиан • Бачуайи Миши • Прает Деннис • Кайембе Йорис • Лукебакио Доди • Кастельс Коэн
Шмейхель Каспер • Васс Даниэль • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Меле Йоаким • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Эриксен Кристиан • Делани Томас 70' ( Йенсен Матиас ( 70') • Брайтвайт Мартин • Винд Жонас 88' ( Систо Пионе ( 88') • Поульсен Юссуф 76' ( Андерсен Лукас ( 76')
Запасные: Йоргенсен Матиас • Рённов Фредерик • Лоссль Йонас • Далсгор Хенрик • Йонссон Йенс • Шольц Александр • Alexander Bah • Вестергор Янник • Дамсгор Миккель
18 ноября. Стадион "King Power at Den Dreef".
Протокол игры
|(1:0) Райс Деклан 20'
|(2:0) Маунт Мэйсон 24'
|(3:0) Фоден Фил 80'
|(4:0) Фоден Фил 84'
Пикфорд Джордан • Уокер Кайл 12' 64' ( Мингс Тайрон ( 64') • Магуайр Гарри • Дайер Эрик • Триппьер Киран 85' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 85') • Райс Деклан • Маунт Мэйсон 64' ( Уинкс Гарри ( 64') • Сака Букайо • Фоден Фил • Грилиш Джек 76' ( Абрахам Тэмми ( 76') • Кейн Гарри 76' ( Санчо Джедон ( 76')
Запасные: Чилвел Бенджамин • Поуп Ник • Калверт-Льюин Доминик • Кин Майкл • Беллингхем Джуд • Хендерсон Дин
Кристинссон Огмундур 46' ( Халльдоурссон Ханнес ( 46') • Севарссон Биркир 11' • 54'Ингасон Сверрир • 49'Арнасон Кари • 73'Херманнссон Хьёртур • Сигурьонссон Рунар 62' ( Эйолфссон Холмар Эрн ( 62') • Бьярнасон Биркир 88' ( Йоханнессон Исак-Бергманн ( 88') • Палссон Виктор • Скуласон Ари • Гудмундссон Альберт 73' ( Торстейнссон Йон ( 73') • Бедварссон Йоун Дади 73' ( Сигторссон Колбейнн ( 73')
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар • Сампстед Альфонс • Рунарссон Рунар • Гудьонсен Свейнн • Сигурдссон Арнор
18 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Бельгии, Сборная Дании