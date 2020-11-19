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Сборная Бельгии выиграла у датчан матч за первое место, Англия забила 4 гола Исландии

19 Ноября 2020, 00:39,

Евро-Футбол.Ру

Сборная Бельгии ожидаемо переиграла датчан в споре за первое место в группе А2 Лиги наций (4:2). Судьбу встречи предрешил дубль Ромелу Лукаку во втором тайме. Англичане экспериментальным составом одолели Исландию - 4:0.

Протокол игры  
Бельгия 4:2 Дания
(1:0) Тилеманс Юри 3'    
    17' Винд Жонас (1:1)
(2:1) Лукаку Ромелу 56'    
(3:1) Лукаку Ромелу 69'    
    86' Шадли Насер (3:2)
(4:2) Де Брёйне Кевин 88'    
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби Денайер Джейсон Вертонген Ян   90' (Боята Дедрик (   90') Азар Торган   77' (Фокет Томас (   77') Тилеманс Юри Дендонкер Леандер Шадли Насер Мертенс Дрис   50' Лукаку Ромелу Де Брёйне Кевин
Запасные: Куке Гетан Версхарен Яри Мехеле Брандон Ванакен Ханс Бентеке Кристиан Бачуайи Миши Прает Деннис Кайембе Йорис Лукебакио Доди Кастельс Коэн
Шмейхель Каспер Васс Даниэль Кьяер Симон Кристенсен Андреас Меле Йоаким Хёйбьерг Пьер-Эмиль Эриксен Кристиан Делани Томас   70' (Йенсен Матиас (   70') Брайтвайт Мартин Винд Жонас   88' (Систо Пионе (   88') Поульсен Юссуф   76' (Андерсен Лукас (   76')
Запасные: Йоргенсен Матиас Рённов Фредерик Лоссль Йонас Далсгор Хенрик Йонссон Йенс Шольц Александр Alexander Bah Вестергор Янник Дамсгор Миккель
18 ноября. Стадион "King Power at Den Dreef".
Протокол игры  
Англия 4:0 Исландия
(1:0) Райс Деклан 20'    
(2:0) Маунт Мэйсон 24'    
(3:0) Фоден Фил 80'    
(4:0) Фоден Фил 84'    
Пикфорд Джордан Уокер Кайл   12'   64' (Мингс Тайрон (   64') Магуайр Гарри Дайер Эрик Триппьер Киран   85' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   85') Райс Деклан Маунт Мэйсон   64' (Уинкс Гарри (   64') Сака Букайо Фоден Фил Грилиш Джек   76' (Абрахам Тэмми (   76') Кейн Гарри   76' (Санчо Джедон (   76')
Запасные: Чилвел Бенджамин Поуп Ник Калверт-Льюин Доминик Кин Майкл Беллингхем Джуд Хендерсон Дин
Кристинссон Огмундур   46' (Халльдоурссон Ханнес (   46') Севарссон Биркир   11'   54' Ингасон Сверрир   49' Арнасон Кари   73' Херманнссон Хьёртур Сигурьонссон Рунар   62' (Эйолфссон Холмар Эрн (   62') Бьярнасон Биркир   88' (Йоханнессон Исак-Бергманн (   88') Палссон Виктор Скуласон Ари Гудмундссон Альберт   73' (Торстейнссон Йон (   73') Бедварссон Йоун Дади   73' (Сигторссон Колбейнн (   73')
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Сампстед Альфонс Рунарссон Рунар Гудьонсен Свейнн Сигурдссон Арнор
18 ноября. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Дании
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