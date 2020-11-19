Дешам передал сообщение «Манчестер Юнайтед»

Дидье Дешам, тренер национальной сборной Франции, обращается к «Манчестер Юнайтед» касательно игрока Поля Погба, сообщает Get French Football.

Выступая перед журналистами после победы сборной Франции над сборной Швеции, французский специалист обратился к «красным дьяволам» касательно использования Поля Погба.

«Вы только посмотрите на что он способен! Посмотрите на его действия в матче со сборной Португалии. Я прекрасно с ним знаком, знаю, как он работает. У него есть гордость, и прежде всего, талант. Он может отрабатывать в защите, когда вам это нужно, а когда вам нужно строить атаку, он может надавить, а если потребуется, отдать голевую передачу. Поль - игрок высшего уровня»

На данный момент у Поля Погба на счету 11 матчей за клуб и один гол в Кубке лиги, за сборную он отыграл 4 матча и отдал одну голевую передачу.