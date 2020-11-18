Жиру может покинуть «Челси» уже этой зимой

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18 Ноября 2020, 20:20,
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру решил покинуть лондонский клуб уже этой зимой, сообщает Téléfoot Chaine.
Тренер сборной Франции Дидье Дешам подтолкнул 34-летнего игрока к этому шагу, с целью получать больше игрового времени.
Источник утверждает, что «Бордо» и «Марсель» следят за ситуацией вокруг игрока, однако Жиру предпочёл бы перейти в другой крупный европейский клуб.
Его единственная цель — иметь больше игрового времени, чтобы получить приглашение на Евро-2020.
На данный момент Оливье Жиру второй в числе бомбардиров сборной Франции, до рекорда Тьерри Анри осталось 7 мячей.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Челси, Жиру, Оливье