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Жиру может покинуть «Челси» уже этой зимой

18 Ноября 2020, 20:20,

Global Look Press

Нападающий «Челси» Оливье Жиру решил покинуть лондонский клуб уже этой зимой, сообщает Téléfoot Chaine.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам подтолкнул 34-летнего игрока к этому шагу, с целью получать больше игрового времени.

Источник утверждает, что «Бордо» и «Марсель» следят за ситуацией вокруг игрока, однако Жиру предпочёл бы перейти в другой крупный европейский клуб.

Его единственная цель  иметь больше игрового времени, чтобы получить приглашение на Евро-2020.

На данный момент Оливье Жиру второй в числе бомбардиров сборной Франции, до рекорда Тьерри Анри осталось 7 мячей.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Челси, Жиру, Оливье
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