​Дешам доволен выступлением сборной Франции в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу выступления своей команды в сезоне Лиги наций.

Сборная Франции заняла первое место в своей группе, где также выступали сборные Португалии, Хорватии и Швеции. Теперь «трёхцветные» сыграют в финальной части Лиги наций.

«Мы достигли своей цели. Мы набрали 16 из 18 очков – ни одна европейская команда не добилась и не добьётся большего. И это при том, что у нас в группе были вице-чемпион мира и чемпион Европы. Не всё идеально, но за последние три месяца мы провели восемь игр с разными системами и разными футболистами, оставаясь конкурентоспособными. Можно наслаждаться проделанной работой», - цитирует Дешама RTL.