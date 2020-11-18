​Дешам доволен выступлением сборной Франции в Лиге наций

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18 Ноября 2020, 18:13,
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу выступления своей команды в сезоне Лиги наций.
Сборная Франции заняла первое место в своей группе, где также выступали сборные Португалии, Хорватии и Швеции. Теперь «трёхцветные» сыграют в финальной части Лиги наций.
«Мы достигли своей цели. Мы набрали 16 из 18 очков – ни одна европейская команда не добилась и не добьётся большего. И это при том, что у нас в группе были вице-чемпион мира и чемпион Европы. Не всё идеально, но за последние три месяца мы провели восемь игр с разными системами и разными футболистами, оставаясь конкурентоспособными. Можно наслаждаться проделанной работой», - цитирует Дешама RTL.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам