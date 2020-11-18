Сборная Германии потерпела крупнейшее поражение в истории

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18 Ноября 2020, 00:59,
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Сборная Испании на своём поле обыграла сборную Германии (6:0) в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций.
Отметим, что это самое крупное поражение для немцев в официальной игре.
До этого матча самым крупным поражением испанцев считалась неудача в матче с Венгрией (3:8) в 1954 году.
Во многих источниках крупнейшим поражением сборной Германии считается разгром от сборной Англии (0:9) в 1909 году, но в том матче участие принимали любители.
Поражение от Испании не позволило немцам выйти в плей-офф Лиги наций, сборная Германии заняли второе место в турнирной таблице 4 группы Лиги А.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Германии