Сборная Германии потерпела крупнейшее поражение в истории

Сборная Испании на своём поле обыграла сборную Германии (6:0) в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций.

Отметим, что это самое крупное поражение для немцев в официальной игре.

До этого матча самым крупным поражением испанцев считалась неудача в матче с Венгрией (3:8) в 1954 году.

Во многих источниках крупнейшим поражением сборной Германии считается разгром от сборной Англии (0:9) в 1909 году, но в том матче участие принимали любители.

Поражение от Испании не позволило немцам выйти в плей-офф Лиги наций, сборная Германии заняли второе место в турнирной таблице 4 группы Лиги А.