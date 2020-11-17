Мартинес – о матче против сборной Дании: «Хотим закончить год на позитивной ноте»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча против сборной Дании в рамках группового этапа Лиги наций.

«Прошлый матч против них был интересным. У датчан действительно хорошие игроки и прекрасные лидеры. Они хорошо знают друг друга, а тренер грамотно внедряет новые идеи. Это команда, которая способна на многое.

Мы сыграли пять матчей и одержали четыре победы. Команда находится в хорошем настроении. Это будет сложная игра, но мы хотим закончить год на позитивной ноте. Игроки понимают всю важность завтрашней игры», - цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.