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Чустович: «Сборная Италии здорово подготовлена тактически, нам будет сложно»

17 Ноября 2020, 21:15,

Евро-Футбол.Ру

Помощник главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Аднан Чустович поделился ожиданиями от матча против сборной Италии в рамках группового этапа Лиги наций.

«Итальянцы всегда играют на победу, они давно не проигрывают. Мы понимаем, что нас ждёт тяжёлый матч. Голландцы и поляки не смогли ничего с ними поделать, поэтому и нам будет сложно. У них были проблемы с составом из-за коронавируса, но новые игроки, которых они вызвали, очень сильны.

Сборная Италии здорово подготовлена тактически, у них невероятно сильный состав», - цитирует Чустовича пресс-служба УЕФА.

Матч между Боснией и Герцеговиной и Италией состоится завтра, 18 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Сборная Боснии И Герцеговины, Аднан Чустович
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