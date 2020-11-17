Матч Швейцария - Украина отменён

Сегодняшний матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменен из-за трёх новых случаев коронавируса в украинской команде.

По информации швейцарской федерации футбола и украинской ассоциации футбола, кантональный доктор Люцерна отправил на карантин игроков сборной Украины после новых случаев инфицирования игроков. Запланированный на вечер вторник матч Швейцария - Украина не состоится, и гостевая команда, скорее всего, получит техническое поражение, что приведет к ее вылету в лигу В Лиги наций.

Добавим, что коронавирус был обнаружен у игроков «Шахтёра» Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые недавно им уже переболели.