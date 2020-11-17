Матч Швейцария - Украина отменён

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17 Ноября 2020, 16:40,
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Сегодняшний матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменен из-за трёх новых случаев коронавируса в украинской команде.
По информации швейцарской федерации футбола и украинской ассоциации футбола, кантональный доктор Люцерна отправил на карантин игроков сборной Украины после новых случаев инфицирования игроков. Запланированный на вечер вторник матч Швейцария - Украина не состоится, и гостевая команда, скорее всего, получит техническое поражение, что приведет к ее вылету в лигу В Лиги наций.
Добавим, что коронавирус был обнаружен у игроков «Шахтёра» Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые недавно им уже переболели.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Швейцарии, коронавирус на Украине
СТОП !!! УЕФА еще не объявили свое решение, и у украинской команды есть 13 игроков для проведения матча (как написано в регламенте. И украинская сторона готова провести матч.
жаль, но хорошо , что это всего лишь Лига Наций.