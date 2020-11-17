Лига наций УЕФА 2020-2021
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Матч Швейцария - Украина отменён

17 Ноября 2020, 16:40,


Сегодняшний матч Лиги наций между Швейцарией и Украиной отменен из-за трёх новых случаев коронавируса в украинской команде.

По информации швейцарской федерации футбола и украинской ассоциации футбола, кантональный доктор Люцерна отправил на карантин игроков сборной Украины после новых случаев  инфицирования игроков. Запланированный на вечер вторник матч Швейцария - Украина не состоится, и гостевая команда, скорее всего, получит техническое поражение, что приведет к ее вылету в лигу В Лиги наций.

Добавим, что коронавирус был обнаружен у игроков «Шахтёра» Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, которые недавно им уже переболели.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Сборная Швейцарии, коронавирус на Украине
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Комментарии (2)
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KPOT
17 Ноября 2020, 18:35

СТОП !!! УЕФА еще не объявили свое решение, и у украинской команды есть 13 игроков для проведения матча (как написано в регламенте. И украинская сторона готова провести матч.

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KPOT
17 Ноября 2020, 18:28

жаль, но хорошо , что это всего лишь Лига Наций.

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