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Сборная Украины осталась ещё без троих игроков

17 Ноября 2020, 14:11,


Сборная Украины продолжает терять футболистов перед заключительным матчем года - со Швейцарией в Лиге наций. Незадолго до встречи с Германией подтвердилась информация о заболевании коронавирусом Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука.

Во вторник Украинская ассоциация футбола сообщила еще о трех случаях инфицирования Сovid-19 в лагере национальной сборной. Сергей Кривцов, Руслан Малиновский и Жуниор Мораес сдали положительные тесты, хотя у футболистов «Шахтёра» должен был иммунитет после недавно перенесенной болезни.

Сборной Украины достаточно будет не проиграть Швейцарии, чтобы сохранить место в лиге А Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины
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