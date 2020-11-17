Тренер сборной Швейцарии: «Коронавирус портит жизнь футболу, ломает планы сборным и клубам»

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17 Ноября 2020, 08:49,
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Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался о трудностях, которые испытывает его команда из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Мировой футбол сейчас находится в затруднительной ситуации. Уже полгода COVID-19 портит нам жизнь, ломает планы сборным и клубам. Наша команда, как и сборная Украины, испытывает проблемы с составом на предстоящий поединок из-за коронавируса», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Перед заключительным туром групповой стадии Лиги наций сборная Швейцарии занимает последнее место. Украинская команда располагается на третьей позиции.
Матч Швейцария - Украина пройдет сегодня, 17-го ноября, начало - 22:45 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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