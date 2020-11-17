Петкович: «Сборная Украины эффективна в реализации своих моментов»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович пообщался с прессой перед матчем против сборной Украины в групповом этапе Лиги наций.

«Мы хотим и дальше играть против лучших команд, поэтому мы должны остаться в первом дивизионе и продолжать играть в конструктивный футбол, даже если иногда нам будет приходиться адаптироваться и больше времени уделять обороне, как в субботнем матче против Испании. Наверное, нам бы было легче продемонстрировать свой стиль, если бы мы вылетели в лигу рангом ниже, но я предпочитаю играть с лучшими.

Украина – очень компактная команда, они очень эффективны в реализации своих моментов. Мы еще не выиграли ни одной игры в этом году, хотим сделать это во вторник вечером», - цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.

Перед последним туром швейцарцы с тремя очками занимают последнее место в группе, а сборная Украины расположилась на третьей строчке с шестью зачетными баллами.