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Петкович: «Сборная Украины эффективна в реализации своих моментов»

17 Ноября 2020, 00:47,

twitter.com

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович пообщался с прессой перед матчем против сборной Украины в групповом этапе Лиги наций.

«Мы хотим и дальше играть против лучших команд, поэтому мы должны остаться в первом дивизионе и продолжать играть в конструктивный футбол, даже если иногда нам будет приходиться адаптироваться и больше времени уделять обороне, как в субботнем матче против Испании. Наверное, нам бы было легче продемонстрировать свой стиль, если бы мы вылетели в лигу рангом ниже, но я предпочитаю играть с лучшими.

Украина – очень компактная команда, они очень эффективны в реализации своих моментов. Мы еще не выиграли ни одной игры в этом году, хотим сделать это во вторник вечером», - цитирует Петковича пресс-служба УЕФА.

Перед последним туром швейцарцы с тремя очками занимают последнее место в группе, а сборная Украины расположилась на третьей строчке с шестью зачетными баллами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Владимир Петкович
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
17 Ноября 2020, 01:16

мне особенно нравится когда они уходят в контр атаку , быстро в два три паса

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