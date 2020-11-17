Шевченко: «Швейцария, как и Украина, заслуживает того, чтобы играть в Лиге А»

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17 Ноября 2020, 00:14,
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии в групповом этапе Лиги наций.
«Мы ожидаем очень тяжёлой игры. Будем бороться до конца. Мы подумаем над вызовом новых игроков, но это сложно сделать за такое короткое время.
Швейцария, как и Украина, заслуживает того, чтобы играть в Лиге А. Обе команды играют в качественный футбол. Нам предстоит сыграть против хорошей команды, постараюсь выставить на поле лучших футболистов», - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Швейцарии и Украины состоится сегодня, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко, Сборная Швейцарии