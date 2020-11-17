Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шевченко: «Швейцария, как и Украина, заслуживает того, чтобы играть в Лиге А»

17 Ноября 2020, 00:14,

Depositphotos

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии в групповом этапе Лиги наций.

«Мы ожидаем очень тяжёлой игры. Будем бороться до конца. Мы подумаем над вызовом новых игроков, но это сложно сделать за такое короткое время.

Швейцария, как и Украина, заслуживает того, чтобы играть в Лиге А. Обе команды играют в качественный футбол. Нам предстоит сыграть против хорошей команды, постараюсь выставить на поле лучших футболистов», - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Швейцарии и Украины состоится сегодня, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Украины, Андрей Шевченко, Сборная Швейцарии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову