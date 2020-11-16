Дешам: «Матч против сборной Швеции не так важен»

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16 Ноября 2020, 23:46,
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Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча против сборной Швеции в рамках группового этапа Лиги наций.
«Очевидно, что этот матч не так важен, как субботний, но мы по-прежнему представляем свою страну. Это будет последняя игра, конечно, матч с Португалией, который состоялся всего два дня назад, окажет влияние на нее», - цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
После победы над португальцами сборная Франции обеспечила себе первую строчку в группе и вышла в полуфинал Лиги наций.
Матч против Швеции состоится завтра, 17 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Швеции, Дидье Дешам