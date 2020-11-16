Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, сдавший сомнительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии.

«Самочувствие хорошее. Никаких симптомов болезни нет. Тем не менее, безопасность команды превыше всего, поэтому сейчас четко выполняю рекомендации медицинского штаба сборной», - цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Сафонов пока ещё не играл за сборную России, хотя уже во второй раз вызывается в национальную команду.

Ближайший матч сборная России проведёт в среду, 18 ноября, соперником нашей команды в рамках группового этапа Лиги наций станет сборная Сербии.