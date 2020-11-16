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Манчини по-прежнему болен коронавирусом и пропустит последний матч сборной Италии в году

16 Ноября 2020, 18:20,

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини по-прежнему находится на карантине. Наставник «скуадры адзурры» снова сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, Манчини не сможет вернуться на тренерскую скамью сборной Италии в матче против Боснии и Герцеговины, который состоится в среду, восемнадцатого ноября.

Чтобы гарантировать себе первое место в группе Лиги наций и завоевать билет в финал четырёх, сборной Италии достаточно обыграть Боснию и Герцеговину. Итальянцам хватит ничьей, если Голландия не обыграет Польшу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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