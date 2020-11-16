Манчини по-прежнему болен коронавирусом и пропустит последний матч сборной Италии в году

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини по-прежнему находится на карантине. Наставник «скуадры адзурры» снова сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, Манчини не сможет вернуться на тренерскую скамью сборной Италии в матче против Боснии и Герцеговины, который состоится в среду, восемнадцатого ноября.

Чтобы гарантировать себе первое место в группе Лиги наций и завоевать билет в финал четырёх, сборной Италии достаточно обыграть Боснию и Герцеговину. Итальянцам хватит ничьей, если Голландия не обыграет Польшу.