​Матч Швейцария – Украина может не состояться, ещё три украинских футболиста заболели коронавирусом

Сборная Украины продолжает сталкиваться с проблемами и вот уже второй месяц не может сыграть основным составом. Перед игрой против сборной Германии (поражение 1:3) четыре важных футболиста украинской команды заболели коронавирусом. Теперь пресс-служба Украинской ассоциации футбола отчиталась ещё о трёх положительных тестах. Их сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Отмечается, что проведение матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины находится под угрозой срыва. Решение должны принять местные швейцарские власти.

Матч Швейцария – Украина должен пройти во вторник, семнадцатого ноября.