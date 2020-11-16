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​Матч Швейцария – Украина может не состояться, ещё три украинских футболиста заболели коронавирусом

16 Ноября 2020, 14:25,

Depositphotos

Сборная Украины продолжает сталкиваться с проблемами и вот уже второй месяц не может сыграть основным составом. Перед игрой против сборной Германии (поражение 1:3) четыре важных футболиста украинской команды заболели коронавирусом. Теперь пресс-служба Украинской ассоциации футбола отчиталась ещё о трёх положительных тестах. Их сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Отмечается, что проведение матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины находится под угрозой срыва. Решение должны принять местные швейцарские власти.

Матч Швейцария – Украина должен пройти во вторник, семнадцатого ноября.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Евгений Макаренко, Эдуард Соболь
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