Брага: «Будь Дзюба хоть трижды инопланетянин, он всё равно бы не спасал сборную России в каждом матче»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию сборной России в группе Лиги наций.

- У сборной России повторяется картина предыдущего розыгрыша Лиги наций. У команды снова было преимущество над соперниками в начале турнира, но потом оно утрачивалось, а ведь надо закрывать дело как можно быстрее. Одну ошибку можно понять, но её повторение сильно настораживает. В матче с Турцией свою роль сыграл судья, но это не отменяет спада сборной России. При этом главное – не ситуация в Лиге наций, а посев на жеребьёвку чемпионата мира, который зависит от рейтинга.

Черчесов редко меняет свои решения, но тренер сборной должен быть также селекционером, который оценивает, кто будет полезнее команде именно в данный конкретный момент. Выпустить в атаке сначала Заболотного, а потом заменить его на непрофильного нападающего Ерохина… На мой взгляд, нужно просматривать чуть большее количество игроков, чтобы иметь глубокий выбор.

Я бы не говорил, что сборная России проиграла Турции из-за отсутствия Дзюбы, которому 32 года. Как и «Зениту», национальной команде нужен план «Б» вместо простых забрасываний мяча вперёд. Дзюба, конечно, может помогать в нападении, но его игра известна соперникам, и они знают, как ему противодействовать. Когда у тебя есть только один вариант, это плохо, каким бы он ни был. Будь Дзюба хоть трижды инопланетянин, он всё равно бы не спасал сборную России в каждом матче.