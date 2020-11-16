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Брага: «Будь Дзюба хоть трижды инопланетянин, он всё равно бы не спасал сборную России в каждом матче»

16 Ноября 2020, 12:32,

Евро-Футбол.Ру

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию сборной России в группе Лиги наций.

- У сборной России повторяется картина предыдущего розыгрыша Лиги наций. У команды снова было преимущество над соперниками в начале турнира, но потом оно утрачивалось, а ведь надо закрывать дело как можно быстрее. Одну ошибку можно понять, но её повторение сильно настораживает. В матче с Турцией свою роль сыграл судья, но это не отменяет спада сборной России. При этом главное – не ситуация в Лиге наций, а посев на жеребьёвку чемпионата мира, который зависит от рейтинга.

Черчесов редко меняет свои решения, но тренер сборной должен быть также селекционером, который оценивает, кто будет полезнее команде именно в данный конкретный момент. Выпустить в атаке сначала Заболотного, а потом заменить его на непрофильного нападающего Ерохина… На мой взгляд, нужно просматривать чуть большее количество игроков, чтобы иметь глубокий выбор.

Я бы не говорил, что сборная России проиграла Турции из-за отсутствия Дзюбы, которому 32 года. Как и «Зениту», национальной команде нужен план «Б» вместо простых забрасываний мяча вперёд. Дзюба, конечно, может помогать в нападении, но его игра известна соперникам, и они знают, как ему противодействовать. Когда у тебя есть только один вариант, это плохо, каким бы он ни был. Будь Дзюба хоть трижды инопланетянин, он всё равно бы не спасал сборную России в каждом матче.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Сборная Турции, Микаэль Брага, Лига Наций
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