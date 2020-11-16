Саутгейт рассказал, что переболел коронавирусом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что переболел коронавирусной инфекцией. Об этом специалист сообщил после проигранного поединка Лиги наций с командой Бельгии (0:2).

«Я действительно переболел коронавирусом. К счастью, болезнь у меня протекала не так тяжело, как у некоторых других людей. Могу сказать, что это не самое приятное состояние, однако в данный момент со мной все хорошо», - передает слова специалиста издание The Sun.

После пяти проведенных туров сборная Англии с семью набранными баллами занимает лишь третью позицию в своей группе. Что касается бельгийской команды, то подопечные Роберто Мартинеса лидируют с 12 очками в активе.