Сабитов: «Сборная России проиграла Турции из-за вмешательства судьи»

Экс-наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов, ныне тренирующий «Ригу», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч Лиги наций Турция – Россия (3:2).

- Наши ребята начали с хорошим желанием и азартом. Они показывали хорошую организацию, и каждый игрок знал, что ему делать на поле, – это является фирменной чертой команд Черчесова. Мы использовали верхний прессинг, не давали быстрым и техничным турецким футболистам начинать свои атаки. Создавали хорошие моменты и забили прекрасный гол. Но удаление Семёнова испортило игру сборной России. Мне кажется, в той ситуации арбитр вполне мог обойтись жёлтой карточкой.

Мы не видели турок долгое время в атаке, но надо отдать им должное, что они быстро преобразились и воспользовались удалением Семёнова. Пока мы приходили в себя и разбирались, как надо перестроить игру в усечённом составе, соперник сделал своё дело и забил два мяча. Нужно было приложить максимум усилий, чтобы удержать в первом тайме счёт 1:0 в нашу пользу, а потом в перерыве тренер досконально объяснил бы нюансы игры вдесятером. И Черчесов действительно разложил всё по полочкам в раздевалке, поскольку во втором тайме сборная России наладила свою модель игры, оказывала давление на оборону хозяев и вполне могла сравнять счёт.

Среди наших выделил бы Кузяева и Миранчука. Кузяев – очень умный игрок с хорошим футбольным интеллектом, чётко принимающий решения на поле. Пенальти, назначенного после подката Кузяева, на самом деле не должно было быть, потому что он сыграл в мяч. Я думаю, при работе системы «ВАР» такой одиннадцатиметровый бы отменили. А то, что Кузяев забил гол и сделал голевой пас, говорит о том, что он становится лидером нашей сборной. Заболотный? Черчесов решил не ломать наигранный рисунок и выпустить в старте нападающего, аналогичного Дзюбе. Получилось как получилась.

Наши сделали выводы после ничьей в товарищеском матче с Молдовой. Матч в Стамбуле можно занести сборной России в актив, несмотря на поражение, к которому привело вмешательство судьи. А вот в Турции вряд ли довольны игрой своей команды, потому что во втором тайме она действовала пассивно против соперника, игравшего в меньшинстве, и позволяла нашим слишком близко подходить к её воротам.