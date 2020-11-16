Кейн: «Сборная Англии отлично смотрелась, но нам не повезло пропустить два гола»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, выступающий на клубном уровне за лондонский «Тоттенхэм», пообщался с журналистами после поражения от команды Бельгии (0:2) в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций.

«Думаю, мы сделали достаточно, чтобы отпраздновать победу в этом поединке. Англия отлично смотрелась, но нам не повезло пропустить два гола. Наша команда показывала прекрасный футбол. Единственное, что нас подвело, - реализация моментов», - приводит слова бомбардира пресс-служба УЕФА.

После пяти сыгранных туров сборная Англии с семью набранными очками занимает лишь третье место в своей группе. Что касается Бельгии, то эта команда лидирует с 12 баллами в активе.