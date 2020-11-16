Лига наций УЕФА 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кейн: «Сборная Англии отлично смотрелась, но нам не повезло пропустить два гола»

16 Ноября 2020, 09:32,

Global Look Press

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, выступающий на клубном уровне за лондонский «Тоттенхэм», пообщался с журналистами после поражения от команды Бельгии (0:2) в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций.

«Думаю, мы сделали достаточно, чтобы отпраздновать победу в этом поединке. Англия отлично смотрелась, но нам не повезло пропустить два гола. Наша команда показывала прекрасный футбол. Единственное, что нас подвело, - реализация моментов», - приводит слова бомбардира пресс-служба УЕФА.

После пяти сыгранных туров сборная Англии с семью набранными очками занимает лишь третье место в своей группе. Что касается Бельгии, то эта команда лидирует с 12 баллами в активе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Юбор
16 Ноября 2020, 11:00

Повезло, что только два.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха